Adana\'da yapılan operasyonda 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette arama yapan polis, 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen Narlıca Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evin odalarını tek tek arayan ekipler, çelik yelek, tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 8 mermi ve 127 kartuş ile çalıntı olduğu saptanan motosiklet buldu.

Öte yandan, ikametin arka bölümündeki toprak alanda yapılan aramada ise üzeri kilimle kapatılmış saklama kabında 2 tabanca ele geçirildi.

Silahların ruhsatsız olduğunu tespit eden ekipler, ev sahibi Bilal G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Bilal G, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.