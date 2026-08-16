Adana'da sağanak ve fırtına: Yollar su altında, çatı uçtu
Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik aksadı ve bir alt geçit ulaşıma kapandı. Sarıçam'da bir evin çatısı uçtu, elektrik tellerine zarar verdi ve enerji kesintisi yaşandı.
Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda trafik aksadı.
Su basan Fuzuli Caddesi'ndeki alt geçit de tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Yağışla etkili olan şiddetli rüzgarda merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısı uçtu.
Çatının elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle enerji kesintisi yaşanan mahalleye ekip yönlendirildi.
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