Adana\'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.