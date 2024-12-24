Adana'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın: 1050 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın: 1050 Litre Ele Geçirildi

Adana\'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın: 1050 Litre Ele Geçirildi

Adana'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1050 litre sahte içki bulundu. Ev sahibi, içkileri yılbaşında içmek için sakladığını iddia etti.

24.12.2024 11:10  Güncelleme: 11:29
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ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, bahçede imalathaneye dönüştürülen depoda 1050 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Serkan D., "Hazırladığım içkileri, yılbaşında içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım" dedi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Serkan D.'nin ilçeye bağlı Havutlu Mahallesi'ndeki evinde yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen polis, bahçedeki deponun içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan aramada kazan ve varillerde 1050 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve aletlere de el konuldu.

Öte yandan evde de arama yapan polis, yatak odasındaki gardıroba gizlenmiş 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 82 mermi, bahçede ise 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Serkan D., Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Serkan D., sorgusunda, "Hazırladığım içkileri, yılbaşında içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın: 1050 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika

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