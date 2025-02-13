Adana'da Samet Güdük İçin Anma Töreni Düzenlendi

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(ADANA)- Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, mezarı başında ve Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Görevi başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, gün boyu düzenlenen etkinliklerle anıldı. Güdük'ün Seyhan İlçesi Karayusuflu Köyü'ndeki mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Aynı günün akşamında Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Samet Güdük anısına Zafer Özgentürk'ün hazırladığı anı-belgesel filminin gösterimi gerçekleştirildi.

"Dokunduğu her insanda iz bırakan Samet'in yeri hiç dolmayacak"

Anma töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün hatıralarının kendileriyle birlikte yaşayacağını ve adaletin yerini bulması için yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Samet'imizin en sevdiği sözdü: Umudu da mücadelesi de iyiliği de dimdik ayakta. Samet'imizi Zafer Özgentürk'ün hazırladığı anı-belgesel film gösteriminde, hatıralarıyla ve sevdiği türkülerle andık. Dokunduğu her insanda iz bırakan Samet'in yeri hiç dolmayacak" dedi.