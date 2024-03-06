Adana'da Sarımsak Fiyatları Et Fiyatlarını Geçti

Adana'da pazarcıların ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Bir sarımsak 1 lira. Sarımsak bile neredeyse etle yarışıyor" dedi.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da Dumlupınar Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ederek pazarcıların ve alışveriş yapmaya çalışan vatandaşların sorunlarını dinledi.
Şevkin, sarımsak satan pazarcıyla sohbet ederek fiyatları sordu. Pazarcı, "Gram hesabı satıyoruz. Tanesi hemen hemen 1 Liraya geliyor. Vatandaşın alım gücü olmadığı için bu şekilde satıyoruz. Onu da zararına satıyoruz. Vatandaş "10 Lira'ya bu kadar mı sarımsak olur" diyor. Şu an sarımsağın halde toptan kilosu 120 Lira. Geçen yıl toptan kilosunu 7.5 liraya kadar alabiliyorduk. Sarımsak fiyatları et fiyatlarını geçti. Pazarda vatandaş alışveriş yapamıyor. Biberin kilosu 100 lira" diye konuştu. Cebindeki 200 lirayı gösteren pazarcı esnafı, "En büyük paramız 200 TL ve bununla bir kilo et alamıyoruz" ifadesini kullandı. Pazarcıyı dinleyen Şevkin, "Sarımsak bile neredeyse etle yarışıyor" dedi.
Alışveriş için pazara gelen bir kadın ise Şevkin'e boş pazar arabasını göstererek, 15 dakika gezmesine rağmen hiçbir şey alamadığını söyledi.
Müzeyyen Şevkin'in "Sepetiniz boş, geçen yıla oranla alışveriş durumu nasıl? Karşılaştırma yapabilir misiniz" diye sorması üzerine kadın, "Eve hiçbir şey götüremiyoruz. Hiçbir şeye güç yetmiyor. Evimize meyve bile alamıyoruz. Sebzeyi de nadir alıyoruz. Eşim, tek çalışıyor. Asgari ücretle çalışıyor. Yetişmiyor, yarım yamalak oluyor" diye konuştu.
Vatandaşın açlık sınırının altında maaşla ev geçindirmeye çalıştığını söyleyen Şevkin'in "Et alabiliyor musunuz" sorusunu yanıtlayan Adanalı anne, "O yok artık. Bitti öyle şeyler. Eti unuttuk, hayal oldu. 15 dakikadır geziyorum hiçbir şey alamadım. Karnımızı doyurabileceğimiz şeylere bakıyoruz" dedi.
Evlere temizliğe giderek aile bütçesine katkıda bulunmaya çalıştığını ancak hastalığı nedeniyle iş yapamaz olduğunu kaydeden bir başka kadın ise, "5 çocuğum var. 2-3 haftadır pazara gelemiyorum. Birisi bana destek çıktığı zaman pazara gelebiliyorum. Ramazan da geliyor. Evde yağım yok. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
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