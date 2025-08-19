Adana'da şehit babasını telefonla dolandıran 3 zanlı tutuklandı

Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak şehit babasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli'de 14 Kasım 2024'te atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan özel harekat polisi Yiğit Can Yiğit'in Ceyhan'ın Isırganlı Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Yiğit'i telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı.

Telefondaki şüpheliler, "Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız?" diyerek Yiğit'ten kendilerine para göndermesini istedi.

Yiğit, hesabında şehit oğlunun tazminatının da bulunduğu 1 milyon 200 bin lirayı telefondaki kişilerin ilettiği banka hesabına gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Yiğit, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şehit babasının gönderdiği 1 milyon 200 bin liraya ise ulaşılamadı.