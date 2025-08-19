Adana'da şehit babasını telefonla dolandıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da şehit babasını telefonla dolandıran 3 zanlı tutuklandı

19.08.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak şehit babasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak şehit babasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli'de 14 Kasım 2024'te atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan özel harekat polisi Yiğit Can Yiğit'in Ceyhan'ın Isırganlı Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Yiğit'i telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı.

Telefondaki şüpheliler, "Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız?" diyerek Yiğit'ten kendilerine para göndermesini istedi.

Yiğit, hesabında şehit oğlunun tazminatının da bulunduğu 1 milyon 200 bin lirayı telefondaki kişilerin ilettiği banka hesabına gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Yiğit, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şehit babasının gönderdiği 1 milyon 200 bin liraya ise ulaşılamadı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Polis, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da şehit babasını telefonla dolandıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:08:23. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da şehit babasını telefonla dolandıran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.