Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde trafo yangını: ahşap kameriye kül oldu, köprü hasar gördü - Son Dakika
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Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde trafo yangını: ahşap kameriye kül oldu, köprü hasar gördü

Adana\'da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde trafo yangını: ahşap kameriye kül oldu, köprü hasar gördü
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Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünün Seyhan ilçesindeki ayağında bulunan trafo, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede ayağın altındaki ahşap kameriyeye sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kameriye tamamen yandı ve köprüde hasar oluştu.

Adana'da, Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Park içinden geçen ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünün Seyhan ilçesindeki ayağında bulunan trafo, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın, kısa sürede ayağın altındaki ahşap kameriyeye de sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kameriye tamamen yanarken köprüde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki asma yaya köprüsünde trafo yangını: ahşap kameriye kül oldu, köprü hasar gördü - Son Dakika

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