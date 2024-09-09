Adana'da Seyyar Dönerci Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyyar dönercide sıra beklerken silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

Bahçelievler Caddesi'nde gece hizmet veren seyyar dönerciye giden Abdullah Oğuz (30) ile akrabaları Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz, sıra bekledikleri sırada yoldan motosikletle geçen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdullah Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Seyyar dönercide sıra bekleyen 3 kişinin silahlı saldırıya uğraması, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.