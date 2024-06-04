Adana'da Sıcak Hava Nedeniyle Parklar ve Gölgelik Alanlar Dolup Taştı

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ADANA'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini göstereceği uyarısı yaptı. Adana'da bugün termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,