Adana'da Sıcak Hava Nedeniyle Parklar ve Gölgelik Alanlar Dolup Taştı - Son Dakika
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Adana'da Sıcak Hava Nedeniyle Parklar ve Gölgelik Alanlar Dolup Taştı

Adana'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

04.06.2024 14:55
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ADANA'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini göstereceği uyarısı yaptı. Adana'da bugün termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Sıcak Hava Nedeniyle Parklar ve Gölgelik Alanlar Dolup Taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Sıcak Hava Nedeniyle Parklar ve Gölgelik Alanlar Dolup Taştı - Son Dakika
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