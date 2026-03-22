Adana\'da Sigara İsteği Fatal Bir Kavga Yaratıyor

ADANA'da sigara isteme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Erdoğan Ertaş'ı (17) bıçaklayarak öldürüp, 2 ağabeyini de yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan suça sürüklenen 5 çocuk, tutuklandı.

Olay, 20 Mart'ta Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi. Kardeşlerin 'Sigara yok' diye yanıt vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, şüpheliler kardeşlere bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Erdoğan Ertaş, Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ertaş'ın cenazesi, otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.