Adana'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, İki Yaralı

Adana\'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, İki Yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Yunus Tekin hayatını kaybetti, biri kadın olmak üzere iki kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

02.02.2025 16:47  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da sokakta karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yunus Tekin (23) hayatını kaybetti, biri kadın, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesinin kırsal Akarcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Yunus Tekin, Züleyha ve eşi Salih O. vurularak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunus Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Züleyha ve Salih O. da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, şüpheliler Süleyman K. ve kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Celal K. ile tedavisi tamamlanan Salih O.'yu gözaltına aldı. Firari şüphelilerden Sedat T. ve Ahmet M.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yüreğir, Güncel, Kavga, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
10:52 Gülşen’in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
10:52 Yunus Akgün’ün talebi Galatasaray’ı şoke etti Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
10:39 Fenerbahçe’nin yeni transferinin havaalanında zor anları Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
10:32 Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti
10:19 Yeni kayyumlar gelebilir Yeni kayyumlar gelebilir
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
10:17 Gazze’de 4’üncü rehine takası 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 18:21:02. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.