Adana\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Denizli Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Kadir Karayılan'a (30) arkadaşlarıyla oturduğu sırada silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda Karayılan ile 2 arkadaşı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Karayılan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.