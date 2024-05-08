Adana'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının ailesi adalet istiyor - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının ailesi adalet istiyor

Adana\'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının ailesi adalet istiyor

Adana'da bir iş yerinin önünden geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden Hayriye Derin'in ailesi, suçluların yakalanarak cezalandırılmasını istiyor. Olayın ardından evinin bahçesinde mevlit okutulan Derin için, olayın faillerinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

08.05.2024 12:13
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Adana'da, silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin önünden tesadüfen otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden Hayriye Derin'in ailesi, suçluların yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde, 4 Mayıs'ta silahlı saldırı düzenlenen bir iş yerinin önünden tesadüfen geçerken gelen kurşunla yaralanan ve sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Hayriye Derin (43) için evinin bulunduğu binanın bahçesinde mevlit okutuldu.

Hayriye Derin'in Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi oğlu Burak Derin, burada gazetecilere, annesinin 12 yaşındaki kardeşini kursa bırakıp 7 yaşındaki diğer kardeşiyle eve döndüğü sırada bir iş yerine yönelik silahlı saldırı sırasında vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.

Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Derin, haber aldıktan hemen sonra olay yerine gittiğini, buraya ulaştığında annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini, 7 yaşındaki kardeşini ise şoka girmiş halde bulduğunu anlattı.

Hukuk dünyasına giriş amacının mağdurların yanında yer almak olduğunu ifade eden Derin, şöyle konuştu:

"Maalesef ki bu olayın neticesinde mağdur olan taraf biz olduk. Hakkımızı savunacağız, asla bu olayın peşini bırakmayacağız. Giden geri gelmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuz. Umarım ki adalet yerini bulacaktır. Annemi 4 Mayıs'ta kaybettik. Failler belli fakat hala bulunamadı. Bunun için neler yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapılmasını talep ediyorum. Annem benim savcı olmamı isterdi. Ben de anneme hep avukat olmak istediğimi söylerdim. İnşallah ilerde bana gerek kalmadan bu olay en kısa sürede çözülür. Yaşadıklarımızın tarifi yok. Büyük bir boşluk içindeyiz. Acımız çok büyük."

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Motosikletli 2 kişi, 4 Mayıs'ta Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in ensesine isabet etmişti. Otomobil de karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durabilmişti. Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının ailesi adalet istiyor - Son Dakika

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