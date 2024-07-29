Adana'da Silahlı Saldırıya İlişkin 9 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırıya İlişkin 9 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların savunmaları alındıktan sonra mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek eksik hususların giderilmesine karar verdi.

29.07.2024 16:55
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.U, A.D, H.Ş. ve M.Ş. ile müşteki H.Ş. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar ise mahkemeye katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.U, eski eşi H.Ş'nin çocukluk arkadaşı olan maktul Yusuf Gença ile kaçtığını belirtti.

Yusuf Gença ile eski eşinin düştüğü kötü durumlarla ilgili daha öncesinden sosyal medya üzerinden tartıştığını öne süren A.U, şunları söyledi:

"Olay günü uyuşturucu kullanmıştım. Sigara almak için aracı durdurdum. Çarşaf aldım. H.Ş. de silahı verdi. Sonra Yusuf Gença'nın adresine gittik. A.D. kapıyı çaldı. Yusuf Gença'yı gördüğümde rastgele ateş ettim. İçeri girdim eski eşim H.Ş. ağlıyordu. Yanına gittim ona da rastgele ateş ettim. Sonra evden ayrıldık. Sokakta üzerimi değiştirdim."

Müşteki H.Ş. ise olayla ilgili sadece eski eşi A.U'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde 9 Haziran 2022'de Yusuf Gença ve H.Ş'nin beraber yaşadığı evden silah seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine giden ekipler, Yusuf Gença'yı ölü, H.Ş'yi de yaralı halde bulmuştu. Silahlı saldırıda, yaralı kurtulan kadının aile bireylerinin de arasında olduğu 9 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırıya İlişkin 9 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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