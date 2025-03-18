Adana'da Suç Örgütlerine Operasyon: 48 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Suç Örgütlerine Operasyon: 48 Tutuklama

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana merkezli operasyonda 80 şüpheliden 48'inin tutuklandığını açıkladı.

18.03.2025 08:43
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 80 şüpheliden 48'inin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Adana'da C.T. ve H.T'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 80 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerden; 48'i tutuklandı. 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, haraç isteme ve zorla para alma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."

Kaynak: ANKA

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