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Adana'da suç örgütü operasyonu: 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da suç örgütü operasyonu: 4 kişi yakalandı

Adana'da faaliyet gösteren 'Bayğaralar' suç örgütünün eylemlerini planladığı öne sürülen Kemal T. ve örgüt üyeleri Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B., saklandıkları villada düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kemal T. ve Çetin Ç. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da suç örgütü operasyonu: 4 kişi yakalandı
03.01.2024 - 09:42,
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ADANA'da, 'Bayğaralar' suç örgütünün menfaat sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri planladığı öne sürülen Kemal T. ile örgüt üyesi Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B., saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, liderliğini Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Polis, örgütün kentte menfaat sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri planladığı öne sürülen Kemal T. ile örgüt üyesi Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B.'nin, Çukurova ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti. KOM ekipleri, villaya düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalar, incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kemal T. ile Çetin Ç. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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