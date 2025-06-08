Adana'da sulama kanalları hayvan pislikleriyle doldu taştı
ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalları Kurban Bayramında hayvan pislikleriyle dolup taştı. Mahalle sakinleri, kötü koku ve sağlık tehdidinden dolayı isyan etti.
Kurban Bayramı'nın 3.gününde bilinçsiz vatandaşlar Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'ndeki sulama kanallarına hayvan pisliği attı. Kurban derisi, iç organları başta olmak üzere birçok pislik atılan kanallarda kötü koku oluştu.
Çevredekiler duruma tepki gösterdi.
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