Adana'da Tabancayla Öldürülen Selahattin Ayan Davası

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Adana'da bir kişinin, kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanığın "kasten öldürme" suçunda müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Mart'ta günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan'ın, tabancayla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede ilk olarak olayın yaşandığı gün silah seslerini duyduğu iddia edilen tanık Ç.Y'nin beyanı alındı.

Tanık Ç.Y. evde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu ve sonrasında sokakta polis ekiplerini gördüğünü söyledi.

Sanıklardan hangisinin daire içinde hangisinin dışarıda olduğunu görmediğini belirten Ç.K, "Tam hatırlamamakla birlikte Şükrü Ç. dışarıdaydı diye anımsıyorum. Olaya ilişkin bütün görgüm ve bilgim bunlardan ibarettir." dedi.

Maktul Selahattin Ayan'ın babası müşteki Atilla Ayan ise olayda kullanılan tabancanın sanık Şükrü Ç'nin üzerinde bulunduğunu öne sürerek, "Silah üzerinde parmak izi olması da olmaması da aleyhinedir. Parmak izi yoksa silinmiştir. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Savunması alınan sanık Şükrü Ç. ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, "Olay nedeniyle arkadaşımın öldürülüşüne mi üzüleyim, kendi halime mi? Şaşırıyorum. Ailem bu olay nedeniyle çok mağdur olmuştur. Tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Hıdır Ü. de suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan, 16 Mart'ta odasında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) 19 Mart'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.