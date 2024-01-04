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Adana'da Takside Oyuncak Ayının İçinden 1825 Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Takside Oyuncak Ayının İçinden 1825 Uyuşturucu Hap Çıktı

Adana'da polisin takip ettiği bir takside yapılan aramada, Suriye uyruklu bir müşterinin yanındaki oyuncak ayının içinde 1825 uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli tutuklandı.

04.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:46
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ADANA'da polisin takiple durdurduğu takside, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.?nin (28) yanındaki oyuncak ayının içinden 1825 uyuşturucu hap çıktı. İfadesinde, 'Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu' diyen Mahmud Yasin E., tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda takibe alınan taksi, polis ekiplerince durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, Suriye uyruklu müşteri Mahmud Yasin E.?nin yanındaki oyuncak ayının sert olmasından şüphelendi. Oyuncağın içini açan polis, poşetlenmiş halde 1825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli Mahmud Yasin E., gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Mahmud Yasin E. ifadesinde, 'Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu' dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud Yasin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da Takside Oyuncak Ayının İçinden 1825 Uyuşturucu Hap Çıktı
Kaynak: DHA
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Suriye, Adliye, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Takside Oyuncak Ayının İçinden 1825 Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika
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