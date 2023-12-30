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Adana'da durdurulan taksinin bagajında ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da durdurulan taksinin bagajında ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Adana'da motorize yunus timlerinin durdurduğu taksinin bagajında yapılan aramada, poşetlerde 2 ruhsatsız tabanca ve hafif makineli tüfek bulundu. Tutuklanan taksideki müşteri silahların kendisine ait olduğunu iddia etti.

30.12.2023 - 11:51,  Güncelleme: 11:58
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ADANA'da, motorize yunus timlerinin durdurduğu taksinin bagajında, poşetlerde 2 ruhsatsız tabanca ve hafif makineli tüfek ele geçirdi. Tutuklanan taksideki müşteri Beytullah Aktay (23), silahların kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Yürürken sulama kanalı kenarında buldum" dedi.

Olay, 25 Aralık'ta, saat 16.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki motorize yunus timleri, ara sokakta şüphe üzerine taksiyi durdurdu. Polis, şoför Mazlum Yasin A. (31) ile müşterisi Beytullah Aktay'ı indirdiği araçta arama yaptı. Taksinin bagajındaki poşetlerde 2 ruhsatsız tabanca ve hafif makineli tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Aktay, emniyetteki sorgusunda, silahların kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Silahları yürürken sulama kanalı kenarında buldum. Eve gitmek üzere taksiye bindim" dedi. Taksici Mazlum Yasin A. ise silahlardan haberinin olmadığını iddia etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beytullah Aktay, tutuklandı, Mazlum Yasin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Adana\'da durdurulan taksinin bagajında ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da durdurulan taksinin bagajında ruhsatsız silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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