Adana'da TEKNOFEST 2023 Hazırlıkları Tamamlanıyor - Son Dakika
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Adana'da TEKNOFEST 2023 Hazırlıkları Tamamlanıyor

Adana\'da TEKNOFEST 2023 Hazırlıkları Tamamlanıyor

Vali Köşger, TEKNOFEST'te Çanakkale Savaşı simülasyonu yapılacağını duyurdu.

21.09.2024 18:13
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ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'da daha önceki, TEKNOFEST'lerde yapılmayan işler yapılacak. Çanakkale Savaşı'nın birebir simülasyonu yapılacak dedi.

Adana'da 2- 6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

'TÜRKİYE'DEKİ TEKNOFESTLERİN EN İYİSİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Vali Köşger, kurumlarla işbirliği içinde olduklarını ve TEKNOFEST'in mükemmel bir şekilde gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı. Vali Köşger, Ben inanıyorum ki Türkiye'deki, TEKNOFEST'lerin en iyisini Adana'da gerçekleştireceğiz. Ben şimdiden vatandaşlarımızı Adana'ya bekliyorum. Ülkemizin gençlerinin eriştiği bilim ve teknolojideki seviyeyle Adana halkının gurur duyacaklarını tahmin ediyorum dedi.

ADANA'DAN 128 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI

Vali Köşger, TEKNOFEST'e bu yıl dünya genelinde 1 milyon 600 bini aşkın takımın yarışmaya müracaat ettiğini belirtti. Adana'nın bu yıl festivale ev sahipliği yapmasının da etkisiyle, Adana'dan 128 bini aşkın takımın yarışmaya başvurduğunu söyledi.

'ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN BİREBİR SİMÜLASYONU YAPILACAK'

Adana'da ilk defa gerçekleşecek olan Çanakkale Dijital Müzesi'nin de kurgulandığını belirten Vali Köşger, Çanakkale Savaşı'nın birebir simülasyonu yapılacak. Hatta gençlerimiz Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı 270 kilogramlık top mermisini de deneyimleyebilecekler. 48 bin metrekare kapalı alan oluşturacak şekilde muazzam bir hazırlık yapılıyor. TEKNOFEST, dünyada iddialı bir noktaya gelecek. Bu sene 1 milyon 600 binden fazla takım yarışmaya başvurdu. Adana'dan ise 128 binden fazla başvuru yapıldı" diye konuştu. Vali Köşger ayrıca, festivalde birçok yeniliğin yer alacağını ve tüm halkı 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale davet etti.

Haber-Kamera Yaşarcan SERİNTÜRK ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da TEKNOFEST 2023 Hazırlıkları Tamamlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da TEKNOFEST 2023 Hazırlıkları Tamamlanıyor - Son Dakika
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