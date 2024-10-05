Adana'da TEKNOFEST Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Adana'da TEKNOFEST Yoğun İlgi Gördü

Adana\'da TEKNOFEST Yoğun İlgi Gördü

TEKNOFEST, Adana'da dördüncü gününde yoğun katılımla çeşitli etkinlikler sundu.

05.10.2024 19:46
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), dördüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, en yoğun gününü yaşadı.

Hava gösterilerinden bilimsel atölyelere, ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinliğin yer aldığı festival alanına girişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Hafta sonu dolayısıyla yoğunluğun olduğu etkinlik alanında ziyaretçiler, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini izleme şansı da yakaladı.

Ziyaretçilerden Çetin Özperçin, AA muhabirine, bu organizasyonla gençlerin TEKNOFEST heyecanını yaşama fırsatı bulduğunu söyledi.

Çocuk ve gençlerin teknoloji çağının önemini bu tür organizasyonlarla daha iyi kavradığını belirten Özperçin, "Bizler de devletimizin ne kadar büyüdüğünü ne kadar geliştiğini görüyoruz. Gençlerimiz ve ülkemiz adına mutlu oluyoruz." dedi.

Katılımcılardan Serdar Yılmaz da festivalin Türk milleti için gurur verici olduğunu söyledi.

Etkinlikte sergilenen savunma teknolojilerinin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığını anlatan Yılmaz, "İnanılmaz şeyler yapmışlar. Türkiye bu gibi insanlar sayesinde daha da güvende olacak. İnanılmaz bir heyecan. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Müthiş bir şey. Bu uçuş gösterileri ve savunma sanayisinde yapılanlar bizleri güvende hissettiriyor. Dünyadaki hiçbir güç şu an bizimle baş edemez." diye konuştu.

Muhammet Evlice de festivalin Adana'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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