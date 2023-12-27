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Adana'da terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüten eski HDP yöneticisi yargılanıyor - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüten eski HDP yöneticisi yargılanıyor

Adana'da terör örgütü PKK/KCK içinde sözde 'sorumlu' ve 'yönetici' düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla eski HDP il yöneticisi Mehmet Mahsun E'nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Adana\'da terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüten eski HDP yöneticisi yargılanıyor
27.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:35
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK içinde sözde "sorumlu" ve "yönetici" düzeyinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün "ekonomik alan yöneticisi" olduğu iddiasıyla eski HDP il yöneticisi Mehmet Mahsun E'nin yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Mahsun E. ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Mehmet Mahsun E, gizli tanığın aleyhe olan beyanlarını kabul etmediğini ve Irak'a ticari işleri kapsamında gittiğini söyledi.

Terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını öne süren Mehmet Mahsun E, "Benim Adana'da sürücü kursum vardır. Sürücü kursuma ait araçlar başka amaçlar doğrultusunda kullanılmamıştır. PKK/KCK içinde sözde 'sorumlu' ve 'yönetici' pozisyonunda faaliyet yürütmedim. Ölen teröristlerin ailelerine para aktarma iddialarını da kabul etmiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri ile görüşmedim. Mal varlıklarım üzerindeki tedbirin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, gizli tanığın dinlenilmesi için işlem tesis edilmesini, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mal varlığı üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK içinde sözde "sorumlu" ve "yönetici" düzeyinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün "ekonomik alan yöneticisi" olduğu iddiasıyla eski HDP il yöneticisi Mehmet Mahsun E. hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüten eski HDP yöneticisi yargılanıyor - Son Dakika
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