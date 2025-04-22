Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı

Adana'nın Pozantı ilçesinde Adana- Ankara Otoyolu'nda ismi öğrenilemeyen sürücü süspansiyon körüğünün arızalanması üzerine tırı yolun sağına çekip, durdurdu. Aracın altına giren şoför, körüğü tamir etmeye çalıştı.

BÖLGEDEN GEÇENLER İHBAR ETTİ

Bölgeden geçen diğer sürücüler, şoförün aracın altında kaldığını düşünüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İtfaiyeciler, şoförün tamir için tırın altına girdiğini fark etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olumsuz bir durum olmayınca ekipler bölgeden ayrıldı. Şoför ise tamirin ardından tıra binip, yoluna devam etti.