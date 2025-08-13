Adana'da polis ekipleri, trafik kazalarının arttığı kavşakta denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların yoğunlaştığı merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda uygulama yaptı.
Ekipler, denetim kapsamında 89 aracı kontrol etti.
Kural ihlali yaptığı belirlenen 43 sürücüye 122 bin 210 lira ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Trafik Denetimi: 43 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?