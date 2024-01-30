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Adana'da Türkiye'nin 6. 'Alçak Yörünge Uydu Yer Gözlem İstasyonu' kuruldu

Adanalı uzay mühendisleri Alper Gezeravcı'ya ulaşmaya çalışıyor

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na Adana'dan katkı

Adana'dan dünyadaki bütün uyduları izliyorlar

ADANA - Adana'da Alçak Yörünge Uydu Yer Gözlem İstasyonu kuruldu. İstasyon çalışanları Alper Gezeravcı'nın da içerisinde olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ve bütün uyduları 24 saat izleyip bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor. Bilim adamları Alper Gezeravcı'ya uluşmaya çalışıyor.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında "ilk insanlı uzay misyonu" hedefine ulaşmasıyla uzay faaliyetleri hız kazandı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Refah Torun'un danışmanlığı ve bilişim teknolojileri uzmanı Volkan Dağlı'nın liderliğinde üniversitenin çatısına 'Alçak Yörünge Uydu Yer Gözlem İstasyonu' kuruldu.

Türkiye'nin 6.'sı oldu

Türkiye'de 6. olan istasyon, bölgenin de tek istasyonu konumunda. İstasyonda 7 gün 24 saat çalışmalar sürerken, hangi uyduların ne zaman geçeceği tahminleri yayınlanarak, gözlem yapmak isteyen gözlemcilere duyuruluyor. Ayrıca sistem sayesinde Akdeniz'in üzerinden geçen uydulara bağlanılıyor ve ses-görüntü aktarımı yapılıyor.

Alper Gezeravcı'ya ulaşmak istiyorlar

Uydulardan alınan verilerle Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkı sunan ekip, ayrıca Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Akdeniz üzerinden geçerken sürekli takip ediyor. Ekip, günde 3 defa Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Akdeniz üzerinden geçtiğini belirtip, Alper Gezeravcı'ya ulaşıp konuşmak istiyor.

"Artık dünya ile koordineliyiz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan ekip lideri Volkan Dağlı, projenin öneminde bahsetti. Dağlı, "Bu ağ kapsamında kurduğumuz istasyonda Adana'nın üstünden geçen alçak yörüngedeki uyduların açık olarak gönderdikleri sinyalleri alıp işleyebiliyoruz. Aynı zamanda dünyanın başka yerlerindeki uydu sahipleri kendi uydularıyla iletişime geçmek için bizim kapsama alanımıza girdiğinde istasyonumuza bağlanıp gözlem emri verebiliyorlar. Biz de aynı şekilde dünyadaki başka istasyonlara bağlanıp farklı uydular için gözlem yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uzaydaki uydulara bağlanabiliyoruz"

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın hız kazanarak devam edeceğini aktaran Dağlı, "Türkiye'de astronotumuzun uzaya çıkması önemli bir gelişme. Kendi küpsat uydularımızı veya bazı parçaları yapmak için girişimlerin de olmasını isteriz. Biz o girişimleri yapmaya çalışıyoruz şu anda. Uluslararası Uzay İstasyonu da alçak yörüngede olduğu için istasyon servisinden oranın telsiz iletişimine bağlanabiliyoruz" dedi.

"Alper Gezeravcı Çukurova'ya selam verebilir"

Alper Gezeravcı'ya ulaşmak istediklerini aktaran Volkan Dağlı, "Alper Gezeravcı bizim üzerimizden geçerken isterse eğer bize bağlanabilir ve Çukurova'ya selam verebilir. Biz de bunu kendi istasyonumuzdan kaydedebiliriz. Bizler için onur olur" diye konuştu.

"Uluslararası gözlem ağının parçası olduk"

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Refah Torun ise kendi küpsat uydularını yapmak istediklerini belirtti. Torun, "Bu projeyle Adana'daki ilk Türkiye de ise 6'ncı uydu gözlem istasyonunu kurmuş olduk. Bu bizim için önemli bir adım çünkü uluslararası gözlem ağının bir parçası olduk bu şekilde. Şu anda kendimiz küpsat uydusu yapma üzerine de çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda o uydumuzu yollayıp kendi verilerimizi de toplayabileceğiz" dedi.