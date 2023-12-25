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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 130 gram sentetik uyuşturucu, 99 gram eroin, 14 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Adana\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 10:15,
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi ile Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki iki ikamete operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda 130 gram sentetik uyuşturucu, 99 gram eroin, 14 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine şüpheliler Sitem D, Murat K. ve Baran A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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