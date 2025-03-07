Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik bir hafta boyunca çalışma gerçekleştirdi.
Sokaklarda ve parklarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 10,86 gram sentetik uyuşturucunun ham maddesi, 104,50 gram sentetik uyuşturucu, 4,69 gram esrar ve 218 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili 76 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 76 Gözaltı - Son Dakika
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