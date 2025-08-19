Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 53,7 gram kokain ve 23 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adresteki incelemede buzdolabı ve mutfak dolabında 53,7 gram kokain, 23 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi bulan ekipler, S.K'yi (25) gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Evdeki dolaplarda uyuşturucu bulunması polis kamerasınca kaydedildi.
