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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 678 uyuşturucu hap, 7,74 gram esrar ve 0,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
21.12.2023 - 10:09,
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 678 uyuşturucu hap, 7,74 gram esrar ve 0,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.G, D.T. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.T. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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