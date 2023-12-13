 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da uyuşturucu satan sanığa hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu satan sanığa hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, tutuklu olarak duruşmaya katılırken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana\'da uyuşturucu satan sanığa hapis cezası
13.12.2023 - 15:10,
Abone Ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Z.Z.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Demetevler Mahallesi'ndeki evinde, motosikletle yanına gelen kişiye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, polisin eve girdiğinde Z.Z.Y'nin uyuşturucu poşetlerini pencereden aşağı attığını da bildirerek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Z.Z.Y. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Z.Z.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seyhan, Adana, Ceza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu satan sanığa hapis cezası - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20
Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:42:24. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu satan sanığa hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement