Adana\'da uyuşturucu satan sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Z.Z.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Demetevler Mahallesi'ndeki evinde, motosikletle yanına gelen kişiye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, polisin eve girdiğinde Z.Z.Y'nin uyuşturucu poşetlerini pencereden aşağı attığını da bildirerek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Z.Z.Y. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Z.Z.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.