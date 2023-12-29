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Adana'da Uyuşturucu Satıcısı 15 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Satıcısı 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanık, tutuklu olarak duruşmaya katıldı ve savunmasında suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana\'da Uyuşturucu Satıcısı 15 Yıl Hapis Cezası Aldı
29.12.2023 - 14:41,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Onur Mahallesi'ndeki evinde, motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Ş.Y. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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