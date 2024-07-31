Adana'da Uyuşturucu Satıcısı 16 Yıl Hapis Cezası Aldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık U.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Yenibey Mahallesi'nde otomobilinde gece saatlerinde kağıda sardığı uyuşturucuyu motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak U.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen U.A, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdığı U.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.