Adana'da Uyuşturucu Satışı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Uyuşturucu Satışı Şüphelisi Tutuklandı

19.08.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen S.K., evinde bulunan uyuşturucularla tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen S.K. (25), operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunda, "Evdeki uyuşturucuları kullanmak için bulunduruyorum. Satış yapmıyorum" diyen S.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada S.K.'nin, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde satış yaptığını tespit etti. Ekipler, evine yaptığı baskında S.K.'yi gözaltına aldı. Evdeki aramada 53,7 gram kokain, reçeteye tabi 23 uyuşturucu içerikli hap ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen S.K., sorgusunda, "Evdeki uyuşturucuları kullanmak için bulunduruyorum. Satış yapmıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Satışı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:10:21. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Satışı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.