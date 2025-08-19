Adana'da Uyuşturucu Satışı Şüphelisi Tutuklandı

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen S.K. (25), operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunda, "Evdeki uyuşturucuları kullanmak için bulunduruyorum. Satış yapmıyorum" diyen S.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada S.K.'nin, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde satış yaptığını tespit etti. Ekipler, evine yaptığı baskında S.K.'yi gözaltına aldı. Evdeki aramada 53,7 gram kokain, reçeteye tabi 23 uyuşturucu içerikli hap ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen S.K., sorgusunda, "Evdeki uyuşturucuları kullanmak için bulunduruyorum. Satış yapmıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,