Adana'da Uyuşturucu Ticareti: 15 Yıl Hapis

Adana'da iş yerindeki klima ünitesine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandıktan sonra tutuklanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık C.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, 9 Ağustos 2025'te Reşatbey Mahallesi'ndeki iş yerinde klima ünitesinin içine gizlediği 18,05 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

İş yerinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini anlatan savcı, C.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

C.B. ise hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.