Adana'da Yapılan Operasyonlarda 30 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Yapılan Operasyonlarda 30 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kilo 125 gram bonzai, 1 kilo 32 gram esrar, 2 bin 239 adet uyuşturucu hap, 54,49 gram kokain, 40,25 gram metamfetamin, 40,19 gram bonzai hammaddesi, 0.68 gram eroin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 4 adet hassas terazi bulundu. Yakalanan 30 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

12.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:49
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ADANA'da narkotik ekiplerinin bir haftada yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 30 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik bu hafta birden fazla operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 kilo 125 gram bonzai, 1 kilo 32 gram esrar, 2 bin 239 adet uyuşturucu hap, 54,49 gram kokain, 40,25 gram metamfetamin, 40,19 gram bonzai hammaddesi, 0.68 gram eroin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskınlarda yakalanıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheli, tutuklandı. (DHA)

Adana\'da Yapılan Operasyonlarda 30 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

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