Adana'da Yola Devrilen Ağaç Trafik Akışını Engellemişti - Son Dakika
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Adana'da Yola Devrilen Ağaç Trafik Akışını Engellemişti

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan bir turunç ağacı yola devrilerek trafik akışını engellemişti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesilerek kaldırılan ağaç, yolda güçlük çeken araçların rahatlamasını sağladı.

27.06.2024 22:39
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Adana'nın Kozan ilçesinde yola devrilerek trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir turunç ağacı gövdesinden kırılarak yola devrildi.

Ağacın devrilmesi nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye giderek devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Yola Devrilen Ağaç Trafik Akışını Engellemişti - Son Dakika

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