Adana'nın Kozan ilçesinde yola devrilerek trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.
Tufanpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kaldırımda bulunan bir turunç ağacı gövdesinden kırılarak yola devrildi.
Ağacın devrilmesi nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.
Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye giderek devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Yola Devrilen Ağaç Trafik Akışını Engellemişti - Son Dakika
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