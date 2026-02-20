Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi - Son Dakika
Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
20.02.2026 13:54
Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 12 bin 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 12 bin 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Adana Müzesi Konferans Salonu'nda yapılan kura töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, törende, Türkiye'nin her yıl 20-25 bin depremle sınandığını ifade etti.

Depremin yanı sıra iklim değişikliğiyle de mücadele ettiklerini belirten Suver, kentsel dönüşümün önemini anlattı.

Suver, hükümetin ihtiyacı olan vatandaşlar için konut yaptığını vurgulayarak, "Tek bir aileyi bile evsiz bırakmama konusunda kararlıyız, azimliyiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kısa süre sonra vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturduklarına dikkati çeken Suver, şöyle konuştu:

"Bu ülke üretiyor, bundan gurur duyabilirsiniz. Bu, sizin dua ve desteklerinizle gerçekleşen bir başarıdır. Bu azim ve gayret bizde var. İnşallah bu 500 bin konut hayata geçecektir, arkası devam edecektir. Dua ve destekleriniz olduğu müddetçe Türkiye, Cumhur İttifakı ile yeni Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecektir. Yeni Türkiye Yüzyılı demek, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almak demektir."

Suver, kuralarda kazanamayanların üzülmemesi gerektiğini belirterek, ilerleyen süreçte konut kampanyalarının geleceğini anlattı.

Diğer konuşmacılar

Adana Valisi Mustafa Yavuz da konut projeleriyle yeni evler ve gönüller inşa edeceklerini dile getirdi.

Kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan konutların teslim edildiğini belirten Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde asrın felaketi önce asrın dayanışmasına daha sonra asrın inşasına dönüştü. İşte bugün asrın inşasına hep birlikte şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, 500 bin sosyal konut projesinin sadece bugünün değil yarınların da ihtiyaçlarını gözeten Yüzyılın Konut Projesi olduğunu dile getirdi.

Yapılan çalışmalarla sadece binaların değil sosyal yaşamın da inşa edildiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu, binlerce aile için yeni bir başlangıçtır, barınma hakkının karşılanmasıdır, aile bütünlüğünün korunması ve sağlanmasıdır. Aynı zamanda planlı ve güvenli şehirleşmenin, depreme dirençli şehirlerin de oluşturulmasıdır. Yeni konutların yapılmasıyla birlikte şehrimizde hem kira hem de konut fiyatlarında düşüşler yaşanacak. Bu durumda hemşehrilerimizin hayatına doğrudan yansımasını bekliyoruz."

Konut yapımı sürecini yakından takip edeceklerini vurgulayan Yavuz, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt da ülkenin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Projeye Adana ve ilçelerinde 165 bin 173 başvurunun olduğunu anlatan Bayburt, "Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ'nin sosyal konut projeleri kararlılıkla devam edecek." dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, TOKİ'nin çok önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Törene, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Bağımsız Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, kurum müdürleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından dua edilen törende, 12 bin 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Adana, Son Dakika

