Adana İmamoğlu'nda 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polisin denetimi sırasında üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu bulunan B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Denetimde durdurulan B.A'nın üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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