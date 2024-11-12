Adana Kebabı Eğitimi 15. Yılını Kutladı

Güncel

ADANA Ticaret Odası'nın (ATO) bu yıl 15'incisini düzenlediği 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi', kebap yapımına ilgi duyan amatör ve profesyonel kursiyerler tarafından ilgi gördü.

ATO'nun bu yıl 15'inci kez düzenlediği Tescilli Adana Kebabı Eğitimi'nde kursiyerler şehrin önde gelen kebap ustalarının rehberliğinde Adana kebabının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Doğru et seçiminin nasıl yapılacağını öğrenen kursiyerler daha sonra et parçalama, zırhta kıyma, saplama, pişirme yöntemlerini uyguladı.

Eğitim hakkında bilgi veren, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, Adana kebabının Adanalıyı sembolize eden bir yemek kültürü olduğunu söyledi. Arslan, "Bu yemek kültürümüzü gelecek kuşaklara orijinal haliyle aktarmak istiyoruz. 2005 yılında ATO öncülüğünde tescil edildi. Adana kebabın yanına kentimizin dışında pilav, cips gibi farklı ürünler koyulduğunu gören vatandaşlarımızdan şikayet alıyorduk. Bu şikayetler üzerine böyle bir sürece girdik. Artık Türkiye'nin her yerinden usta ve çalışanları çağırarak böyle bir etkinliğe imza atıyoruz. 15'incisini düzenlediğimiz bu etkinlik amacına ulaşıyor" dedi.

'ADANA'YI GASTRONOMİ ŞEHRİ YAPMAYI AMAÇLIYORUZ'

ATO Başkanı Yücel Bayram ise "Kebap bizim tescilli ürünümüz, bunun haricinde 22'ye yakın tescilli ürünümüz var. Gastronomi şehri olmayı arzu ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda bir komisyon kurduk. Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Ajansı ve Sanayi Odası işbirliğinde bu komisyonu yürütüyoruz. Gastronomi şehri amacımız için çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız etkinliklerin uluslararası olması ve daha iyi olması için çabalıyoruz. Dünyaya Adana'yı gastronomi şehri olarak tanıtmak istiyoruz. Haziran ayına kadar bu iş neticelenecek ve tescilli ürünlerimizin değeri daha da katlanacak" diye konuştu.

Haber: Muhammet Fatih YAVUZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,