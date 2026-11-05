Adana Kozan'da 3,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı

Adana Kozan'da 3,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da saat 03.41'de AFAD verilerine göre 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: DHA
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