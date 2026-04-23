Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
23.04.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aras, daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların geleceğin umut ışığı olduğunu ifade eden Aras, "Ülkesini ve milletini seven, bayrağına ve devletine gönülden bağlı bir neslin yetiştiğini görmek, bugün yaşadığımız sevinci, coşkuyu ve gururu artırmakta, geleceğe dair umutlarımızı daha da pekiştirmektedir." dedi.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Mersin

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta herkesi derinden üzen olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin kaderini kendi eline aldığı, bağımsızlık ve egemenlik yolunda tarihi bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Özdemirci, "Bu anlamlı gün, aziz milletimizin istiklaline olan sarsılmaz inancının, özgürlük aşkının ve eşsiz kahramanlığının en güçlü nişanelerinden biridir." diye konuştu.

Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende bayrak gösterisi yapıldı.

Program kent protokolü ve öğrencilerin fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Programa Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve kent protokolü katıldı.

Hatay

Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve beraberindeki çocuklar tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Arsuz ilçesindeki Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen şenlikte, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylardan dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Bugünün gençlerinin yarının geleceği olduğunu vurgulayan Tüysüz, "Sevgili çocuklar, bugün sizlerin bayramı. Gülüşleriniz, neşeniz ve umut dolu bakışlarınız bu ülkenin en büyük zenginliğidir. Sizlerden beklentimiz, çok çalışmanız, kendinize inanmanız, ülkenizi her zaman daha ileriye taşıma azmiyle hareket etmenizdir. " diye konuştu.

Osmaniye

Osmaniye'de Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cehalette yürütülen savaşın hiç durmadan devam ettiğini belirten Serdengeçti, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla geleceği şekillendiren okullarımız, içinde sadece sevgi ve güven barındırması gereken, ilmin, emniyetin, merhametin ve istikbalin koruyucusudur. Bize tevdi edilen bu yüksek emanete gölge düşürebilecek en küçük zafiyete dahi meydan vermemek adına tüm uygulamaları tereddütsüz ve gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Teyakkuzumuz tam, irademiz sarih, hassasiyetimiz tavizsizdir."

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencilerinden oluşan koro şarkılar söyledi.

Tören, farklı ülkelerin halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Törene Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 13:28:52. #7.13#
SON DAKİKA: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.