Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

16.06.2024 07:00
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

Adana'da çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan müminler, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlar bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

Mersin

Mersin'de birçok vatandaş, namaz kılmak için merkez Toroslar ilçesindeki Hz.Hamza Camisi'ne geldi.

Vaazda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Hatay

Hatay'da da çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı namazı için merkez Antakya ilçesindeki Sarımiye Camisi'ne geldi.

Verilen vaazın ardından vatandaşlar şehitler ve ölen yakınları için dualar etti.

Namaza katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ibadet sonrası vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklara oyuncak hediye etti.

Masatlı, cami çıkışında görevli polis memurlarının bayramını kutladı.

İskenderun ilçesinde ise vatandaşlar bayram namazını kılmak için Nihal Atakaş Camisi'ne geldi.

Vatandaşlar vaazın ardından bayram namazını kıldı, dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için erken saatlerde camilere gitti.

Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Nuri Çomu Camisi'ni dolduranlar, vaazı dinledi, dua etti.

Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar cami avlusunda toplanarak bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

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