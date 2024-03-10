Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Eda Edildi - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Eda Edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Eda Edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde vaaz verildi ve namaz kılındı. Mersin'de Muğdat Camisi'nde vaaz verildi ve namaz kılındı. Hatay'da 500 Konutlar Camisi'nde vaaz verildi ve namaz kılındı. Osmaniye'de Ala Cami'nde vaaz verildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve namaz kılındı.

10.03.2024 20:53  Güncelleme: 20:57
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

Mersin

Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, depremlerin ardından onarılarak ibadete açılan 500 Konutlar Camisi'ne geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutarak ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için tarihi Ala Cami'ye geldi.

Verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Eda Edildi - Son Dakika

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