Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay\'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

03.02.2025 10:46
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Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da öğrenciler, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Adana'da 521 bin 929 öğrenci, tatilin ardından dersbaşı yaptı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

Mersin

Mersin'de de öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Kentte 417 bin 757 öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Akdeniz ilçesindeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Ortaokulu'na gelen öğrenciler sınıflarına girerek dersbaşı yaptı.

Osmaniye

Osmaniye'de iki haftalık aranın ardından 150 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen dersbaşı yaptı.

Güneysu İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenler, okul bahçesinde düzenlenen törenin ardından sınıflara geçerek derslere başladı.

Hatay

Hatay'da yarıyıl tatilinin ardından 398 bin 338 öğrenci ve 23 bin 256 öğretmen dersbaşı yaptı.

İskenderun ilçesindeki Nezahat Çeçen İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenler için okul bahçesinde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, davul çalıp şarkı söyleyerek derslere başladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmaniye, Mersin, Güncel, Hatay, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı - Son Dakika

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