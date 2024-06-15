Adana, Mersin ve Hatay'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Güncel

Adana, Mersin ve Hatay'da Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Adana'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışları kentin birçok noktasında devam ediyor.

Şehir içinden ve farklı kentlerden hayvanlarını getiren satıcılar kurulan pazarlarda alıcılarla buluşuyor.

Hayvan yetiştiricileri emeklerinin karşılığını almak, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için pazarlık yapıyor.

Sıcak hava ise satıcıları ve alıcıları olduğu gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Mersin

Mersin'in Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında da hareketlilik bayrama bir gün kala arttı.

Uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde de oluşturulan kurban pazarına gelen vatandaşlar kurbanlıklarını seçiyor.

Pazardaki hayvanları inceleyen alıcılar, fiyat konusunda besicilerle sıkı pazarlığa tutuşuyor.