Adana Milletvekili Bilici, çiftçi için ton başına 150-200 dolar DFİF desteği istedi - Son Dakika
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Adana Milletvekili Bilici, çiftçi için ton başına 150-200 dolar DFİF desteği istedi

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YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, limon ve mandalinanın dalında kaldığını, çiftçinin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi. Bilici, kara yolundaki ekstra masraflar için lojistik destek ve ihracatta ton başına 150-200 dolar DFİF desteği verilmesini istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, "Adana'da bugünlerde özellikle limon ve mandalina dalında kaldı ve çiftçimiz iflasın eşiğine gelmiş durumda. Kara yolundan oluşan ekstra masraflar ve yüksek tutarlar için çiftçimize sahip çıkılması, lojistik masrafların büyük bir kısmının karşılanması lazım. Ayrıca ihracat için çiftçimize ton başına 150 - 200 dolar destek sağlanmalıdır" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'da bir narenciye bahçesinde yaptığı açıklamada, narenciye üreticilerinin sorunlarına ilişkin konuştu. Bilici, şunları kaydetti:

"Adana'da bugünlerde özellikle limon ve mandalina dalında kaldı ve çiftçimiz iflasın eşiğine gelmiş durumda. Adana bölgesi narenciye ürünlerinin yüzde 40'ını Türkiye geneli için üretmekte. Tedarik Adana bölgesinden sağlanmakta. Ama bu ürünlerin zaten yüzde 60'ı da ihracata gitmektedir. Rusya-Ukrayna savaşından ötürü gemi trafiği yapılamamaktadır. Gemi trafiği yapılamadığından dolayı tek çözüm kara yoludur. Ama kara yolundan oluşan ekstra masraflar ve yüksek tutarlar için çiftçimize sahip çıkılması, lojistik masrafların büyük bir kısmının karşılanması lazım. Ayrıca ihracat için çiftçimize ton başına 150 -200 dolar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) destek sağlanmalıdır. Buradan çağrıda bulunuyorum. Çünkü Adanalı çiftçi iflasın eşiğinde. Adanalı çiftçi çözüm bekliyor, çare bekliyor, sahip çıkılmasını istiyor."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Adana Milletvekili Bilici, çiftçi için ton başına 150-200 dolar DFİF desteği istedi - Son Dakika
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