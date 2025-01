Adana'nın Kurtuluş Yıldönümünde 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu'na Yoğun Katılım

Güncel

(ADANA)- Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılında düzenlenen 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na 4 bine yakın sporcu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kurtuluş Maratonu'na her yıl artan katılımınız bizi çok mutlu ediyor. Her yıl biraz daha neşeli, biraz daha kalabalık ve cazibeli geçiyor. Bu sizlerin sayesinde" dedi.

4 bine yakın sporcunun katıldığı Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Fuzuli Caddesi'nde başladı. Türkiye'de ve dünyada yılın ilk yarı maratonu olma özelliği taşıyan koşuya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Nihat Bağcı, Türkiye Atletizm Federasyonu asbaşkanları Özgür Ulupınar, Abdullah Yılmaz, Mehmet Münir Cura, siyasiler, basın mensupları ve Adanalılar katıldı.

Tarihi ve sporu bir araya getiren organizasyonun güzergahı kentin tarihi ve turistik güzelliklerinin görüleceği şekilde belirlendi. Koşuculara keyifli parkur deneyimi yaşatmak için Büyükşehir Belediye Bandosu koşuya müzikleri ile renk kattı. Geçen yıl bin 800 kişinin katıldığı koşulara, bu yıl 4 bine yakın koşucu katıldı.

"Bir Adanalı olarak onur ve gurur duyuyorum"

Başkan Karalar, Adana'nın kurtuluşunun hem kent hem de Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Adana, Milli Mücadelede sadece bölgeyi kurtarmıyor, aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşuna harç döküyor. İlk mücadele Adana'da başlar. Milli Mücadele hissini Mustafa Kemal Atatürk'e Adana verir. Fransızları ilk barış anlaşmasına Adana'daki mücadelenin kazanılması zorlar. Dolayısıyla TBMM'nin tanınmasında da önemli rol oynar. Milli Mücadele'de sadece Güney ve Ege Cephesi'nde savaş vardır ve ilk kazanılan mücadele Güney mücadelesidir. Böylece Ege'ye de buradan askeri güç desteğe gider. Bu denli önemlidir Adana'nın kurtuluşu. Bir Adanalı olarak onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Her yıl biraz daha neşeli, biraz daha kalabalık geçiyor"

5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu'na her geçen yıl artan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Karalar, "Kurtuluş Maratonu'na her yıl artan katılımınız bizi çok mutlu ediyor. Her yıl biraz daha neşeli, biraz daha kalabalık ve cazibeli geçiyor. Bu sizlerin sayesinde. Centilmence yarışıyorsunuz, başarılar diliyorum. 2026 yılı 5 Ocak'ta yine burada olmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarı maratonda erkekler kategorisinde birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Kenyalı Ian Kimutai, üçüncülüğü Ersin Tekal elde etti. Kadınlar kategorisinde birinciliği, Kenyalı Christine Kioko, ikinciliği Brezilyalı ?Ruth Jebet, üçüncülüğü Bahar Yıldırım kazandı. 10 km kategorisinde erkeklerde birinciliği, Bahattin Üney, ikinciliği Halil Sade, üçüncülüğü Rus Aleksandr Pavlenin elde etti. 10 km kategorisinde kadınlarda birinci Ruken Tek, ikinci ?Nursena Çeto, üçüncü ?Urkuş Işık oldu.