Kayseri\'de intihar olayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, kendini bahçede bulunan ağaca asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Haslet Sokak'ta ağaçta birinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. S.A.'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ