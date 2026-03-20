Kayseri'de intihar olayı
Kayseri'de intihar olayı

Kayseri\'de intihar olayı
20.03.2026 23:14
Melikgazi'de bir kişi ağaçta asılı halde bulundu, hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, kendini bahçede bulunan ağaca asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Haslet Sokak'ta ağaçta birinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. S.A.'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kayseri, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de intihar olayı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de intihar olayı - Son Dakika
